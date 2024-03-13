Путин заявил, что правительство Мишустина работает удовлетворительно

«Все-таки об этом нужно говорить после выборов, после подсчета голосов. Мне кажется, сейчас это просто некорректно», — отметил Путин, говоря о сохранении правительства.

Президент подчеркнул, что кабинет министров в целом работает «вполне удовлетворительно».

Между тем премьер Михаил Мишустин сообщил о тренде на рост российской экономики в 2024 году. Глава правительства напомнил, что годом ранее ВВП вырос на 3,6%, рост этого показателя в январе текущего года оценили в 4,6% в годовом выражении, отмечает телеканал «360».

