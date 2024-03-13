Путин заявил, что правительство Мишустина работает удовлетворительно

Правительство премьер-министра Михаила Мишустина работает удовлетворительно, при этом некорректно говорить, сохранится ли кабмин в случае победы президента Владимира Путина на выборах главы государства. Об этом рассказал сам российский лидер в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости.

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«Все-таки об этом нужно говорить после выборов, после подсчета голосов. Мне кажется, сейчас это просто некорректно», — отметил Путин, говоря о сохранении правительства.

Президент подчеркнул, что кабинет министров в целом работает «вполне удовлетворительно».

Между тем премьер Михаил Мишустин сообщил о тренде на рост российской экономики в 2024 году. Глава правительства напомнил, что годом ранее ВВП вырос на 3,6%, рост этого показателя в январе текущего года оценили в 4,6% в годовом выражении, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
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