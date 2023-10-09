Путину вручили высшую награду Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о награждении президента России Владимира Путина орденом имени Ахмата-Хаджи Кадырова за номером один. Об этом Кадыров сообщил в своем Telegram-канале.

В Москве наградили победителей премии в области журналистики «ФИНКОР»

По словам чеченского лидера, указ о присвоении награды был подписан еще в 2007 году, но все это время не было подходящего случая, чтобы ее передать. Кадыров написал, что буквально только что орден вручили президенту.

Глава республики также выразил признательность российскому лидеру и указал, что вручение ордена - скромная часть благодарности, которую можно выразить от имени всех жителей Чечни, которая, по словам Кадырова, возродилась благодаря стараниям Путина.

Ранее Путин наградил Заслуженного артиста РФ, актера театра и кино Гошу Куценко орденом «За заслуги в культуре и искусстве», напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:ЧечняРамзан КадыровВладимир ПутинНаграда

Горячие новости

Все новости

партнеры