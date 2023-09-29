В Москве наградили победителей премии в области журналистики «ФИНКОР»

В рамках Московского финансового форума 29 сентября прошла церемония награждения победителей второй Национальной премии в области журналистики по направлениям экономика и финансы «ФИНКОР».

Номинация «Телеграм-каналы» была впервые представлена в этом году. Так, победителями в этой сфере стали представители 12 СМИ и социальных медиа.

Замначальника Управления заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Мария Дерунова отметила сложность написания интересных текстов на экономические темы.

«Это требует высокого профессионализма и вовлеченности. И только благодаря этим качествам и, безусловно, таланту журналисты находят слова и формы, позволяющие сделать эти темы интересными для широкой аудитории», - сказала она.

По ее словам, люди, которые в столь непростые времена могут объективно, корректно и оперативно доносить информацию, обеспечивают собственное благополучие, а также благополучие всей страны.

По словам директора департамента информационно-аналитической деятельности министерства финансов РФ Ирины Кашуниной, сфера экономики и финансов является очень сложной, но интересной. Она отметила, что награды получили журналисты, которые увлекательно и легко могут рассказать о сложных вещах, например, о том, как не попасться на уловки мошенников или безопасно заниматься инвестициями.

Жюри выносило решение, основываясь на оценке шести критериев участников. К слову, в этом году на участие в номинации было подано почти 300 заявок от 155 редакций. По результатам голосования победителями премии стали Кирилл Каштанов, Константин Цыганков, Артем Буфтяк, Елизавета Царицына, Телеграм-канал Bitkogan, Элеонора Павловская, Юлия Кузнецова, Инесса Потапова, Ольга Кадникова, Анна Смирнова, Телеграм-канал «Нескучные Финансы» и Виктория Александрова.

