Путина пригласили в Палестину на 23 января

27 декабря 201916:13

Власти Палестины пригласили президента России Владимира Путина посетить Вифлеем 23 января. Как рассказал посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль, планируется встреча с президентом Махмудом Аббасом, передает РИА Новости.

Дипломат добавил, что Палестина рассчитывает на более эффективную роль России в урегулировании на Ближнем Востоке.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил агентству ТАСС, что визит в Палестину «прорабатывается».

В середине января Владимир Путин также планировал посетить Израиль.

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ФОТО: kremlin.ru
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