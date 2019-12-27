Путина пригласили в Палестину на 23 января
27 декабря 201916:13
Власти Палестины пригласили президента России Владимира Путина посетить Вифлеем 23 января. Как рассказал посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль, планируется встреча с президентом Махмудом Аббасом, передает РИА Новости.
Дипломат добавил, что Палестина рассчитывает на более эффективную роль России в урегулировании на Ближнем Востоке.
Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил агентству ТАСС, что визит в Палестину «прорабатывается».
В середине января Владимир Путин также планировал посетить Израиль.
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ФОТО: kremlin.ru
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