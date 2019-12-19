Путина насторожило поведение Зеленского после встречи в Париже
Президента России Владимира Путина в ходе пресс-конференции попросили охарактеризовать своего украинского коллегу Владимира Зеленского. Лидеры двух страны впервые встретились на нормандских переговорах в Париже.
В ответ глава государства заявил, что не имеет привычки давать характеристики своим коллегам, в том числе ушедшим.
«Характеристики своим коллегам, даже ушедшим со своих постов, никогда не даю. Только историческим личностям», - сказал глава государства.
В то же время Путин добавил, что его насторожило заявление Зеленского по итогам переговоров о необходимости пересмотра минских соглашений.
«Но так ситуация может зайти в полный тупик. Ведь ключ соглашений - закон об особом статусе Донбасса, который должен быть добавлен в конституцию Украины», - добавил президент РФ.
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