Путина насторожило поведение Зеленского после встречи в Париже

Президента России Владимира Путина в ходе пресс-конференции попросили охарактеризовать своего украинского коллегу Владимира Зеленского. Лидеры двух страны впервые встретились на нормандских переговорах в Париже.

В ответ глава государства заявил, что не имеет привычки давать характеристики своим коллегам, в том числе ушедшим.

«Характеристики своим коллегам, даже ушедшим со своих постов, никогда не даю. Только историческим личностям», - сказал глава государства.

В то же время Путин добавил, что его насторожило заявление Зеленского по итогам переговоров о необходимости пересмотра минских соглашений.

«Но так ситуация может зайти в полный тупик. Ведь ключ соглашений - закон об особом статусе Донбасса, который должен быть добавлен в конституцию Украины», - добавил президент РФ.

