Путина к ответу пытается призвать бывший глава Чувашии

Небывалая история в российской судебной практике разворачивается с подачи бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева, уволенного в начале года с поста в связи с утратой доверия. Как стало известно накануне, Игнатьев 20 мая оспорил в судебном порядке президентский указ о своей отставке. Он просит Верховный суд признать незаконным президентский указ в части его отстранении от должности, а также обязать Владимира Путина внести в указ поправки о том, что за время работы главой Чувашии он частично потерял трудоспособность и поэтому имеет право на дополнительные социальные гарантии.

С откликом на иск Верховный суд не замедлил. В части установления трудоспособности и предоставления соцгарантий суд признал требования неподсудными и решил их не рассматривать. А вот в части оспаривания указа об отставке исковое заявление Игнатьева принято Верховным судом к производству. Владимир Путин заявлен административным ответчиком по иску. Первое заседание назначено на 30 июня.

Обстоятельства, из-за которых Михаил Игнатьев был отправлен в отставку с поста главы Чувашии, прогремели в начале года на всю страну, не оставив сомнений в скором окончании его карьеры. Сначала Игнатьеву пришлось извиняться за фразу о том, что «надо мочить» журналистов и блогеров. После критики он заявил, что его слова «передернули». В конце января Игнатьев на официальной церемонии вынудил офицера МЧС подпрыгнуть за ключами от новой пожарной техники. Этот инцидент Игнатьев и его окружение пытались списать на «дружескую шутку», однако резонанс был таков, что с критикой выступил и глава МЧС, и руководство «Единой России». Вскоре Игнатьева исключили из партии, а 29 января президент Владимир Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия.

Это первый случай в истории, когда уволенный руководитель региона оспаривает решение главы государства в судебном порядке. Но удивительно даже не это, а реакция на иск отставника. С учетом упомянутых поводов для отставки никого бы не удивило сообщение, допустим, о направлении его на лечение в профильное учреждение. Но нет, иск принят к рассмотрению в ключевой его части. И ответчиком значится глава российского государства. Понятно, что сам президент не будет «бегать по судам», однако прецедент принятия к рассмотрению иска в отношении действующего главы государства потрясает даже сильнее, чем сам факт подачи такого иска.

И еще одна «гримаса судьбы» в этой истории. Рассматривать иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева будет судья Верховного суда РФ Вячеслав Кириллов, ранее – судья Верховного суда Чувашской Республики.

