Путин заявил об отсутствии планов присоединить Крым до переворота в Киеве

Президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что Россия не рассматривала вопрос присоединения Крыма до переворота 2014 года на Украине.

«Обострение началось в 2014 году, до этих пор мы готовы были работать и работаем со всеми правительствами. Кремль работал с Ющенко, спорили из-за газа и готовы были дальше и никаких действия в отношении Киева нам даже в голову не приходили, но что произошло в 2014 году? Кровавый госпереворот. Людей убивали и сжигали. Сейчас я не говорю, кто прав и кто виноват. Ясно, что было законное возмущение граждан страны. А Янукович же со всем согласился, западные страны дали гарантии, все согласились. Через день-два — госпереворот. Зачем? Ответа нет. Победа оппозиции была неминуема, это все прекрасно понимали. Как мы могли отказать Севастополю и Крыму взять их под свою защиту? Нас поставили в ситуацию, когда мы не могли поступить иначе», - заявил Путин.

Семнадцатая по счету пресс-конференция Владимира Путина в этом году проходит в очном формате. На нее аккредитованы 507 журналистов.

