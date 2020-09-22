Путин заявил о важности сохранения права вето у пяти членов Совбеза ООН
Президент России Владимир Путин, выступая на 75-й сессии Генассамблеи ООН, заявил о важности сохранения право вето пяти постоянных членов Совета безопасности ООН. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам российского президента, без сохранения права вето постоянных членов Совета безопасности будет невозможно обеспечить систему глобального управления. Он подчеркнул, что это право пяти ядерных держав отражает действительный военно-политический баланс на мировой арене.
Путин участвует в мероприятии в формате видеосвязи. Соответствующее решение принято в целях безопасности на фоне пандемии COVID-19.
Генассамблея ООН проходит в Нью-Йорке с 22 по 29 сентября.
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