Путин заявил о скорой замене резервных валют на «реальные ценности»

По мнению Путина, в условиях возрастающей инфляции экономику мнимых сущностей должна сменить экономика реальных активов. Он добавил, что процесс трансформации пройдет в ближайшие годы.

Президент также заявил, что доверие к мировым валютам подорвано «ради амбиций и устаревших геополитических иллюзий».

Ранее Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что так называемую «путинскую инфляцию» на Западе вызвали сами же западные страны, которые прикрывают экономические проблемы российской спецоперацией.

