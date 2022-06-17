Путин заявил о скорой замене резервных валют на «реальные ценности»

В ближайшем будущем в мире начнется процесс конвертации золотовалютных резервов из валют в реальные ценности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на ПМЭФ.

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По мнению Путина, в условиях возрастающей инфляции экономику мнимых сущностей должна сменить экономика реальных активов. Он добавил, что процесс трансформации пройдет в ближайшие годы.

Президент также заявил, что доверие к мировым валютам подорвано «ради амбиций и устаревших геополитических иллюзий».

Ранее Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что так называемую «путинскую инфляцию» на Западе вызвали сами же западные страны, которые прикрывают экономические проблемы российской спецоперацией.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВалютаРезервный ФондПМЭФПутин
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