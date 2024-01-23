Путин заявил о необходимости продления программы льготной семейной ипотеки

Президент России Владимир Путин высказался за продление программы льготной семейной ипотеки под 6%.

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«Дело не в деньгах, дело в прозрачности этой операции», - заявил российский лидер.

На вопрос о возможности льготной ипотеки на «вторичку» президент ответил, что этот механизм необходимо продумать, чтобы «не было злоупотреблений».

Ранее заместитель гендиректора «Национальной фабрики ипотеки» Игорь Жигунов заявил, что семье нужно получать от 110 тысяч рублей в месяц, чтобы купить квартиру в ипотеку в Москве, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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