СМИ: С начала января количество заявок на ипотеку в новостройках выросло на 30%

С начала января количество заявок на ипотеку в новостройках выросло на 30% в ряде банков ,пишет Forbes со ссылкой на заместителя председателя правления банка «ДОМ.РФ» Алексея Косякова.

При этом россияне начали проявлять интерес к финансовым организациям, которые, в отличие от крупных банков, не ужесточили условия получения (например, Абсолют Банк, Уральский банк реконструкции и развития).