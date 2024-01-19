СМИ: С начала января количество заявок на ипотеку в новостройках выросло на 30%

С начала января количество заявок на ипотеку в новостройках выросло на 30% в ряде банков ,пишет Forbes со ссылкой на заместителя председателя правления банка «ДОМ.РФ» Алексея Косякова.

При этом россияне начали проявлять интерес к финансовым организациям, которые, в отличие от крупных банков, не ужесточили условия получения (например, Абсолют Банк, Уральский банк реконструкции и развития).

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Разногласия банков и девелоперов об условиях выдачи льготной ипотеки привели к тому, что банки стали в два раза чаще отказывать россиян в получении кредитов на покупку жилья, сообщает РБК со ссылкой на директора по развитию цифровой платформы «Сделка.РФ» Ольгу Сидоренко.

По ее оценке, в начале января 2024 года доля отказов по онлайн-заявкам на ипотеку достигла 35%. В декабре 2023 года показатель составлял 17%. Эксперты объясняют негативную тенденцию изменениями условий выдачи льготной ипотеки, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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