СМИ: С начала января количество заявок на ипотеку в новостройках выросло на 30%
С начала января количество заявок на ипотеку в новостройках выросло на 30% в ряде банков ,пишет Forbes со ссылкой на заместителя председателя правления банка «ДОМ.РФ» Алексея Косякова.
При этом россияне начали проявлять интерес к финансовым организациям, которые, в отличие от крупных банков, не ужесточили условия получения (например, Абсолют Банк, Уральский банк реконструкции и развития).
Разногласия банков и девелоперов об условиях выдачи льготной ипотеки привели к тому, что банки стали в два раза чаще отказывать россиян в получении кредитов на покупку жилья, сообщает РБК со ссылкой на директора по развитию цифровой платформы «Сделка.РФ» Ольгу Сидоренко.
По ее оценке, в начале января 2024 года доля отказов по онлайн-заявкам на ипотеку достигла 35%. В декабре 2023 года показатель составлял 17%. Эксперты объясняют негативную тенденцию изменениями условий выдачи льготной ипотеки, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Против актера Руденко возбудили дело о хранении наркотиков без цели сбыта
- СМИ: С начала января количество заявок на ипотеку в новостройках выросло на 30%
- РСТ: Турецкие отельеры снизили цены для россиян на 20%
- Над Брянской областью уничтожили два украинских беспилотника
- «Билайн» восстановил работу после сбоя
- Хвою кремлевской новогодней елки передадут в московские зоопарки
- Сбербанк отразил более 600 кибератак с начала СВО
- Актер из «Слова пацана» признался, что никогда не дрался
- Падчерица Ивана Урганта снялась в фильме Tendaberry
- Актер из «Слова пацана» рассказал, о чем можно снять второй сезон сериала
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru