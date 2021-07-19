Путин заявил о необходимости наращивать темпы изменений в различных сферах

России необходимо наращивать темпы изменений в экономике, развитии регионов и инфраструктуры, социальной сфере, считает президент РФ Владимир Путин. Об этом глава государства заявил в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Кроме того, президент отметил необходимости интенсивно работать над решением экологических проблем и реализацией задач цифровой трансформации, сообщает Ura.ru.

Глава государства подчеркнул, что в стране остается «значительное число нерешенных задач», которые оказывают большое влияние на население.

«Это, прежде всего бедность, низкие доходы многих семей, невысокое качество первичного звена здравоохранения, изношенность школьных зданий», — цитирует Путина телеканал «360».

Президент напомнил, что об этом сообщали россияне во время прямой линии с главой государства.

