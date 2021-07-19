Путин заявил о необходимости наращивать темпы изменений в различных сферах
России необходимо наращивать темпы изменений в экономике, развитии регионов и инфраструктуры, социальной сфере, считает президент РФ Владимир Путин. Об этом глава государства заявил в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Кроме того, президент отметил необходимости интенсивно работать над решением экологических проблем и реализацией задач цифровой трансформации, сообщает Ura.ru.
Глава государства подчеркнул, что в стране остается «значительное число нерешенных задач», которые оказывают большое влияние на население.
«Это, прежде всего бедность, низкие доходы многих семей, невысокое качество первичного звена здравоохранения, изношенность школьных зданий», — цитирует Путина телеканал «360».
Президент напомнил, что об этом сообщали россияне во время прямой линии с главой государства.
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