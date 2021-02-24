Путин заявил о готовящихся провокациях против России, связанных с борьбой с COVID-19
24 февраля 202114:56
У российских властей есть информация о готовящихся провокациях против России, связанных с борьбой с коронавирусом. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в среду на коллегии ФСБ.
По словам российского лидера, за рубежом ведется целенаправленная информационная кампания против достижений России в медицине. Путин отметил, что задачи глобального уровня можно решить только, объединив усилия.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru