Путин заявил о готовности России к сотрудничеству со всеми странами

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в мире «по-прежнему нестабильна и даже осложняется», сообщает ТАСС.

По его словам, речь идёт не только о пандемии коронавируса, но и о деградации системы контроля над вооружениями, терроризме и наркоторговля, а также о международной информационной безопасности и застарелых региональных конфликтах.

На церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств Путин отметил, что Россия готова к взаимовыгодному партнёрству «со всеми без исключения государствами».

«На принципах равноправия и учёта интересов друг друга, невмешательства во внутренние дела», - подчеркнул российский лидер.

Путин добавил, что Россия «последовательно выступает... за честное и справедливое экономическое сотрудничество» - без недобросовестной конкуренции, а также без «политически мотивированных санкций и ограничений».

Ранее президент России и Генсек ООН Антониу Гутерреш обсудили наращивание усилий по борьбе с пандемией коронавируса, а также эскалацию палестино-израильского конфликта, сообщает RT.

