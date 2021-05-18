Путин заявил о готовности России к сотрудничеству со всеми странами
Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в мире «по-прежнему нестабильна и даже осложняется», сообщает ТАСС.
По его словам, речь идёт не только о пандемии коронавируса, но и о деградации системы контроля над вооружениями, терроризме и наркоторговля, а также о международной информационной безопасности и застарелых региональных конфликтах.
На церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств Путин отметил, что Россия готова к взаимовыгодному партнёрству «со всеми без исключения государствами».
«На принципах равноправия и учёта интересов друг друга, невмешательства во внутренние дела», - подчеркнул российский лидер.
Путин добавил, что Россия «последовательно выступает... за честное и справедливое экономическое сотрудничество» - без недобросовестной конкуренции, а также без «политически мотивированных санкций и ограничений».
Ранее президент России и Генсек ООН Антониу Гутерреш обсудили наращивание усилий по борьбе с пандемией коронавируса, а также эскалацию палестино-израильского конфликта, сообщает RT.
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