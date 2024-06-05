Путин заявил, что удары по России при участии Запада означают их войну против РФ

Удары по России при участии западных стран равносильны объявлению войны, и Москва на это ответит. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ.

Глава государства отметил, что в случае, если Россия увидит, что другие страны втягиваются в войну против нее, фактически принимая в ней участие, то Москва оставляет за собой право ответить аналогичным образом. Это, по словам Путина, приведет к крайне серьезным последствиям.

Москва рассмотрит асимметричный ответ на поставки оружия для ударов по России

5 июня в Санкт-Петербурге стартовал Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024). В этом году форум намерены посетить представители 136 стран.

Главной темой станет «Суверенное развитие — основа справедливого мира». До 8 июня участники форума смогут обсудить место и роль России в современном многополярном мире, также в центре внимания будут и вопросы развития международных отношений, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
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