Путин заявил, что удары по России при участии Запада означают их войну против РФ

Удары по России при участии западных стран равносильны объявлению войны, и Москва на это ответит. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ.

Глава государства отметил, что в случае, если Россия увидит, что другие страны втягиваются в войну против нее, фактически принимая в ней участие, то Москва оставляет за собой право ответить аналогичным образом. Это, по словам Путина, приведет к крайне серьезным последствиям.