Путин заявил, что у России нет недобрых намерений в отношении соседей

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил об отсутствии у Москвы злых намерений в отношении соседних государств. По словам российского лидера РФ только отвечает на недружественные действия других стран.

Президент РФ по каналу видеосвязи принимает участие в церемонии подъема государственного флага России на автомобильно-железнодорожном пароме «Маршал Рокоссовский» в Ленинградской области.

Путин призвал соседние страны «не нагнетать и не ухудшать» отношения с Россией, а задуматься об их нормализации. По его словам, не смотря на трудности, РФ будет продолжать развиваться, в частности, укреплять транспортную и логистическую инфраструктуру по всей своей территории.

