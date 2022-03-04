Путин заявил, что у России нет недобрых намерений в отношении соседей
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил об отсутствии у Москвы злых намерений в отношении соседних государств. По словам российского лидера РФ только отвечает на недружественные действия других стран.
Президент РФ по каналу видеосвязи принимает участие в церемонии подъема государственного флага России на автомобильно-железнодорожном пароме «Маршал Рокоссовский» в Ленинградской области.
Путин призвал соседние страны «не нагнетать и не ухудшать» отношения с Россией, а задуматься об их нормализации. По его словам, не смотря на трудности, РФ будет продолжать развиваться, в частности, укреплять транспортную и логистическую инфраструктуру по всей своей территории.
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