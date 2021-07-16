Путин заявил, что Россия в целом преодолела экономические последствия пандемии
Президент России Владимир Путин заявил, что меры, которые были приняты Россией во время пандемии, позволяют ей уже в текущем году переходить к росту показателей, сообщает пресс-служба Кремля.
Выступая на онлайн-встрече лидеров форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС) российский лидер отметил, что Россия в целом преодолела экономические последствия пандемии.
«Можно сказать, что в целом последствия пандемии преодолены. Экономика в целом восстановилась», - сказал глава государства.
Путин сообщил, что в России был реализован целый комплекс мер, нацеленных на поддержку бизнеса, а также сохранение доходов и занятости населения, и добавил, что Москва «готова делиться с партнёрами своими антикризисными наработками».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова к тесному сотрудничеству с АТЭС по массовой вакцинации населения от COVID-19, сообщает RT.
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