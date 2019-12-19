Путин заявил, что Россия готова продлить договор СНВ-3 хоть завтра

Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что Москва заинтересована в улучшении отношений с США. По его словам, Россия готова продлить договор СНВ-3 «хоть завтра», однако пока на ее предложения нет ответа.

«Если не будет СНВ-3, то вообще ничего не будет, что сдерживает гонку вооружений», - сказал Путин.

Президент РФ добавил, что санкции США будут сказываться на уровне межгосударственных отношений с Россией. Россия вынуждена отвечать на них зеркально, но все равно продолжать совместную работу.







