Путин заявил, что Россия готова продлить договор СНВ-3 хоть завтра
19 декабря 201913:24
Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что Москва заинтересована в улучшении отношений с США. По его словам, Россия готова продлить договор СНВ-3 «хоть завтра», однако пока на ее предложения нет ответа.
«Если не будет СНВ-3, то вообще ничего не будет, что сдерживает гонку вооружений», - сказал Путин.
Президент РФ добавил, что санкции США будут сказываться на уровне межгосударственных отношений с Россией. Россия вынуждена отвечать на них зеркально, но все равно продолжать совместную работу.
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ФОТО: kremlin.ru
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