Путин заявил, что предлагалось построить рынок и казино на месте центра «Сириус»

Глава государства Владимир Путин заявил, что коллеги предлагали построить большой рынок и казино на месте, где сейчас располагается образовательный центр «Сириус», сообщает РИА Новости.

Российская столица окажет содействие в развитии образовательного центра «Сириус»

По словам президента, от этого было решено отказаться. «Говорили, что будет очень хороший торговый центр, большой и удобный. И с одного бока открыть казино. Я не шучу, говорю, как есть», — рассказал российский лидер.

Ранее Путин рассказал о создании современных лабораторий рядом с «Сириусом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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