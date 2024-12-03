Путин заявил, что предлагалось построить рынок и казино на месте центра «Сириус»
3 декабря 202400:17
Глава государства Владимир Путин заявил, что коллеги предлагали построить большой рынок и казино на месте, где сейчас располагается образовательный центр «Сириус», сообщает РИА Новости.
По словам президента, от этого было решено отказаться. «Говорили, что будет очень хороший торговый центр, большой и удобный. И с одного бока открыть казино. Я не шучу, говорю, как есть», — рассказал российский лидер.
Ранее Путин рассказал о создании современных лабораторий рядом с «Сириусом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru