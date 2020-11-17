Путин заявил, что не стоит обвинять Турцию в нарушениях в Карабахе
Турция не нарушила нормы международного права в рамках конфликта в Нагорном Карабахе, считает президент России Владимир Путин. Об этом глава государства рассказал во вторник в интервью представителям российских СМИ.
По словам президента, турецкую сторону трудно обвинить в нарушениях, несмотря на различающиеся оценки действий Анкары.
Кроме того, Путин объяснил, почему Турция в одностороннем порядке поддержала Азербайджан. По словам российского лидера, это «геополитические последствия развала Советского союза». Путин также отметил, что турецкая сторона «никогда не скрывала» свою поддержку азербайджанским властям, а те, в свою очередь, прямо говорили об этом факте.
Главы России, Армении и Азербайджана 9 ноября подписали соглашение о прекращении огня в зоне карабахского конфликта, обострившегося 27 сентября текущего года. Согласно документу, Ереван и Баку останавливают военные действия, остаются на занятых позициях, а также обязаны обменяться военнопленными. Кроме того, в соответствии с соглашением в Нагорном Карабахе разместились российские миротворческие силы.
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