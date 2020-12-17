Путин заявил, что не принял решение о новом президентском сроке

Президент России Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции объявил, что перед любыми своими действиями всегда руководствуется пользой для страны.

"У меня есть универсальное правило. Отвечая на тот или иной вопрос, нужно понимать, пойдет то, что мы делаем на благо страны или нет. Если не пойдет, то не стоило. А если пойдет, то стоит делать. Я для себя еще не принял решение - пойду или не пойду на выборы в 2024 году. Но что касается стабильного развития страны, это многого стоит. Формально, это разрешение есть. Делать это или не делать - посмотрю", - пообещал Путин.