Путин заявил, что европейские юрисдикции перестали быть тихими гаванями для бизнеса
Российский президент Владимир Путин обвинил Европу в работе по принципу «свой — чужой», сообщает «Лента.ру».
Это произошло во время выступления на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!». По его словам, недавно считавшиеся безопасными европейские юрисдикции фактически перестали быть тихими гаванями. Как отметил глава государства, на смену им пришел принцип «свой — чужой», в результате чего компании, предприятия можно заблокировать, отнять или ликвидировать в результате диверсии, как это было с российским газопроводом «Северный поток».
Путин указал, что сегодня многие страны на себе испытывают давление со стороны Запада, однако продолжают отстаивать свои национальные интересы.
По словам президента, мировую экономику в ближайшие годы ожидает настоящая революция, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru