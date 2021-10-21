Ректору «Шанинки» потребовалась срочная операция на сердце

Врачи проводят экстренную операцию з-за проблем с сердцем помещенному под домашний арест по обвинению в хищении ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергею Зуеву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Сергея Севрука.

По его словам, Зуева оперируют в одной из больниц Москвы. Изначально его доставил ив реанимацию с гипертоническим кризом. По словам жены ректора Шанинки Елизаветы Фокиной, его увезли в больницу ночью.

Зуева задержали 11 октября в больнице, где он проходил лечение в связи с хроническим заболеванием. Тогда Зуева доставили на допрос, ближе к полуночи его привезли в изолятор временного содержания. 13 октября Тверской суд Москвы отправил Зуева под домашний арест до 7 декабря.

Ректор «Шанинки» проходит подозреваемым по делу экс-замминистра просвещения и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой о хищении более 21 млн рублей, принадлежащих «Фонду новых форм развития образования». Своей вины Зуев не признает. «Шанинка» фигурирует в деле в качестве подрядчика.

