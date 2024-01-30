Путин заработал за шесть лет 67,5 млн рублей
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) опубликовала декларацию зарегистрированного кандидатом на выборах президента Владимира Путина. Общая сумма его доходов за шесть лет составила около 67,5 млн рублей. Это зарплата, доход от вкладов в банках, доход от ценных бумаг, военная пенсия, пенсия и средства от продажи имущества.
В декларации также указано, что действующий президент владеет квартирой в Санкт-Петербурге площадью 77 квадратных метров; гаражом в 18 метров в этом же городе, тремя легковыми автомобилями – ГАЗ М21, 1960 г.в., ГАЗ М21, 1965 г.в., Нива, 2009 г.в. и автоприцепом «Скиф», 1987 г.в.
Указывается, что у Путина есть десять счетов в банках, на которых находятся порядка 54,5 млн рублей и 230 акций ПАО Банк Санкт-Петербург.
В бессрочном пользовании у кандидата Путина также указана квартира в Москве в 153,7 квадратных метра и машино-место в Санкт-Петербурге.
Выборы президента России состоятся с 15 по 17 марта 2024 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru