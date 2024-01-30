Путин заработал за шесть лет 67,5 млн рублей

В декларации также указано, что действующий президент владеет квартирой в Санкт-Петербурге площадью 77 квадратных метров; гаражом в 18 метров в этом же городе, тремя легковыми автомобилями – ГАЗ М21, 1960 г.в., ГАЗ М21, 1965 г.в., Нива, 2009 г.в. и автоприцепом «Скиф», 1987 г.в.

Указывается, что у Путина есть десять счетов в банках, на которых находятся порядка 54,5 млн рублей и 230 акций ПАО Банк Санкт-Петербург.

В бессрочном пользовании у кандидата Путина также указана квартира в Москве в 153,7 квадратных метра и машино-место в Санкт-Петербурге.

Выборы президента России состоятся с 15 по 17 марта 2024 года.

