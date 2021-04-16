Путин заработал в 2020 году 9,9 миллиона рублей

Президент России Владимир Путин опубликовал декларацию о доходах, расходах и имуществе в 2020 году. Так по ней в прошлом году глава государства заработал 9,994 миллиона рублей. Это на 0,268 миллиона больше, чем в прошлом году. Согласно декларации 2019 года его доход равнялся 9,726 миллионам рублей, соответствующая информация опубликована в пятницу на сайте Кремля.

Перечень имущества президента в декларации не изменился. Официально Путину принадлежит квартира площадью 77 квадратных метров, гараж площадью 18 «квадратов», две раритетные «Волги» ГАЗ М21, внедорожник «Нива» и прицеп «Скиф». В пользовании главы государства находятся квартира в 153,7 кв. м и гаражное место на 18 кв. м. Все эти объекты находятся в России.

Рекордным остается доход президента в 2017 году - более 18,7 миллионов рублей, но эта сумма включала в себя средства от продажи земельного участка в 15 соток.

