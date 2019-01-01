Путин высказался за объединённое гражданство России и Украины

Президент РФ Владимир Путин выступил за предоставление общего гражданства жителям России и Украины. Таким образом российский лидер прокомментировал идею избранного президента Украины Владимира Зеленского о выдаче россиянам украинских паспортов.

Как отмечает Ura.ru, по словам Путина, от возможного общего гражданства выиграют жители обоих государств. В связи с этим президент РФ подчеркнул, что считает украинцев и русских единым народом.

С таким комментарием Владимир Путин выступил после негативной реакции Зеленского на указ президента РФ, который предусматривает упрощённую процедуру выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных республик Донбасса. В ответ избранный лидер Украины пообещал предоставить гражданство «страдающим» россиянам.

