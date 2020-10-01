Путин выразил соболезнования в связи со смертью Александра Голублева

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным Александра Голублева в связи с его кончиной. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Как отмечает ТАСС, Голублев занимал должность главы Канцелярии президента РФ. Президент в телеграмме выразил слова сочувствия двум сыновьям умершего – Олегу и Артему.

Путин отметил, что Голублев отличался честность, порядочностью и доброжелательностью. Также он подчеркнул его профессионализм и заслуженный авторитет на госслужбе.

