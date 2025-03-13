Путин выразил соболезнования Пакистану после нападения террористов на поезд

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования руководству Пакистана после нападения террористов на пассажирский поезд. Об этом сообщает Кремль.

Российский лидер направил телеграмму президенту и премьер-министру Пакистана.

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями нападения террористов... в провинции Белуджистан. Решительно осуждаем это жестокое и циничное преступление, среди жертв которого оказалось немало женщин и детей», - отметил Путин.

По словам президента, мужество и профессионализм пакистанских военных и правоохранителей позволили спасти сотни жизней. Путин отметил, что РФ готова к наращиванию сотрудничества с партнерами в борьбе с терроризмом. Российский лидер выразил слова сочувствия и поддержки близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее в Пакистане боевики захватили в заложники около 450 пассажиров поезда, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Погибли не менее десяти человек.

