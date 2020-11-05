Путин выразил соболезнования канцлеру Австрии в связи с терактом в Вене
Российский президент Владимир Путин выразил соболезнование австрийскому канцлеру Себастиану Курцу в связи с терактом в Вене 2 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Кремля по итогам телефонного переговора лидеров стран.
Вечером 2 ноября в нескольких районах австрийской столицы произошли вооружённые нападения. В результате нападений в Вене четыре человека погибли, 22 пострадали. Правительство Австрии назвало атаку терактом и объявило в стране трёхдневный траур.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе Австрии. Стороны обозначили решимость в борьбе с терроризмом.
Кроме того, Путин и Курц обсудили борьбу с пандемией коронавируса, а также энергетическую сферу.
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