Путин выразил соболезнования канцлеру Австрии в связи с терактом в Вене

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнование австрийскому канцлеру Себастиану Курцу в связи с терактом в Вене 2 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Кремля по итогам телефонного переговора лидеров стран.

Вечером 2 ноября в нескольких районах австрийской столицы произошли вооружённые нападения. В результате нападений в Вене четыре человека погибли, 22 пострадали. Правительство Австрии назвало атаку терактом и объявило в стране трёхдневный траур.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе Австрии. Стороны обозначили решимость в борьбе с терроризмом.

Кроме того, Путин и Курц обсудили борьбу с пандемией коронавируса, а также энергетическую сферу.



