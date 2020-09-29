Путин выразил соболезнования из-за смерти брата эмира Кувейта

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования эмиру Кувейта в связи со смертью его брата Сабаха Аль Ахмеда Ас Сабаха. Как сообщает пресс-служба Кремля, соответствующая телеграмма была направлена эмиру

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Путин отметил, что Сабах Аль Ахмед по праву пользовался высоким авторитетом как на Ближнем востоке, так и за его границами. Российский лидер отметил также, что эмир многое сделал для социально-экономического развития Кувейта и его укрепления на международной арене.

Эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмад Аль-Сабах умер в США в возрасте 91 года. Там он восстанавливался после операции. В последнее время у него начались проблемы со здоровьем. Все это время реально руководил страной шейх Наваф Аль-Сабах.

Эмиром Кувейта шейх Сабах аль-Ахмад Аль-Сабах стал в 2006 году.



