Путин выразил соболезнование семьям детей, погибших при пожаре в Хабаровском крае

Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае, сообщает ТАСС.

Пожар в лагере произошёл в ночь на 23 июля из-за неисправного обогревателя, установленного в одной из палаток. Всего в лагере находились 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. Четыре ребенка погибли.

