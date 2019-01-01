Путин выразил соболезнование семьям детей, погибших при пожаре в Хабаровском крае
24 июля20:05
Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае, сообщает ТАСС.
Пожар в лагере произошёл в ночь на 23 июля из-за неисправного обогревателя, установленного в одной из палаток. Всего в лагере находились 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. Четыре ребенка погибли.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
ФОТО: РИА Новости//Алексей Дружинин
ТЕГИ:Владимир Путин
Горячие новости
- Таинственно пропавшая школьница найдена в Подмосковье
- Появились свидетельства подтасовок СБУ в деле о сбитом Boeing
- СМИ узнали о медпроекте возможной дочери Путина
- Джонсон намерен заключить новое соглашение по выходу из ЕС
- Джонсон официально стал премьер-министром Великобритании