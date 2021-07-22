Путин выразил Меркель соболезнования в связи с наводнениями
Российский президент Владимир Путин вновь выразил соболезнования канцлеру Германии Ангеле Меркель в связи с наводнениями в стране, говорится в сообщении Кремля.
Немецкий политик в свою очередь выразила надежду на скорое разрешение проблемы с природными пожарами в Якутии.
Как сообщалось ранее, Меркель и Путин также обсудили реализацию проекта «Северный поток - 2». Кроме того, Путин и Меркель затронули возможность продления российско-украинского соглашения о транспортировке газа через территорию Украины, срок действия которого завершается в 2024 году.
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