Путин выразил Меркель соболезнования в связи с наводнениями

Немецкий политик в свою очередь выразила надежду на скорое разрешение проблемы с природными пожарами в Якутии.

Как сообщалось ранее, Меркель и Путин также обсудили реализацию проекта «Северный поток - 2». Кроме того, Путин и Меркель затронули возможность продления российско-украинского соглашения о транспортировке газа через территорию Украины, срок действия которого завершается в 2024 году.

