Путин выразил Эрдогану соболезнования в связи с землетрясением в Измире

Президент России Владимир Путин направил турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану письмо с соболезнованиями в связи с жертвами и разрушениями, вызванными землетрясением в Измире.

Как сообщает пресс-служба Кремля, российский лидер пожелал «скорейшего выздоровления всем пострадавшим» и передал слова сочувствия и поддержки близким граждан, погибших в результате стихийного бедствия, подчеркивает РИА ФАН.

В пятницу в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 6,6. Из-за подземных толчков пострадал город Измир на западе Турции. Местные власти сообщали об обрушении около 20 зданий в нескольких районах города. По уточнённым данным, в результате землетрясения погибли шесть человек, более 300 горожан пострадали.

