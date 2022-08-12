Путин вынес вопрос военной безопасности на совещание Совбеза
Президент России Владимир Путин провёл оперативное обсуждение насущных вопросов с постоянными членами Совета безопасности РФ. Темой совещания стали вопросы обеспечения безопасности в военном плане.
Об этом сам глава государства объявил в открытой преамбуле совещания. Докладывал по теме министр обороны Сергей Шойгу – уже в закрытой части.
В совещании, помимо Шойгу, приняли участие спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, руководитель ФСБ Александр Бортников.
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