Путин вылетел на саммит в Женеву
Самолет президента России Владимира Путина вылетел в Швейцарию, где 16 июня состоится российско-американский саммит, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.
По словам собеседника агентства, самолет вылетел около 11:00 по московскому времени.
Саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдет в среду на вилле Ла Гранж в Женеве.
Главы государств обсудят двусторонние отношения, стратегическую стабильность и актуальные международные вопросы.
Переговоры начнутся в 14:15 по московскому времени в узком составе, а в 15:30 перейдут в расширенный формат. Встреча рассчитана почти на пять часов, после саммита президенты России и США проведут отдельные пресс-конференции.
Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин и Байден, если захотят, смогут поговорить с глазу на глаз, поскольку нет ограничений по времени переговоров.
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