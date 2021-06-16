Путин вылетел на саммит в Женеву

Самолет президента России Владимира Путина вылетел в Швейцарию, где 16 июня состоится российско-американский саммит, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

По словам собеседника агентства, самолет вылетел около 11:00 по московскому времени.

Саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдет в среду на вилле Ла Гранж в Женеве.

Главы государств обсудят двусторонние отношения, стратегическую стабильность и актуальные международные вопросы.

Переговоры начнутся в 14:15 по московскому времени в узком составе, а в 15:30 перейдут в расширенный формат. Встреча рассчитана почти на пять часов, после саммита президенты России и США проведут отдельные пресс-конференции.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин и Байден, если захотят, смогут поговорить с глазу на глаз, поскольку нет ограничений по времени переговоров.

