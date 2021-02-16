Путин встретится завтра с лидерами фракций Госдумы

Встреча Владимира Путина с руководителями фракций в Госдуме состоится завтра, 17 февраля. Дату подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее вице-спикер нижней палаты парламента Игорь Лебедев называл 18 февраля в качестве ориентировочной даты встречи с главой государства «плюс-минус один-два дня».

Как уточнил Лебедев, тему для обсуждения в начале встречи обычно определяет сам президент.

В октябре прошлого года Владимир Путин общался с лидерами думских фракций дистанционно по видеосвязи. Тогда президент оценил роль оппозиции в стране.

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Фото: kremlin.ru
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