Путин встретится с президентом Туркмении

Президент России Владимир Путин в пятницу проведет встречу с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым. Об этом сообщили в Кремле.

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Отмечается, что Бердымухамедов посетит Россию по приглашению Путина, поездка станет первым официальным зарубежным визитом туркменского президента после вступления в должность.

«В ходе переговоров планируется обсудить весь комплекс вопросов дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также актуальные региональные и международные темы», — сообщает пресс-служба Кремля.

Кроме того, лидеры двух стран подпишут Декларацию об углублении стратегического партнерства между государствами.

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ФОТО: Сайт Кремля
ТЕГИ:ВстречаТуркменияВладимир Путин
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