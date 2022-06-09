Путин встретится с президентом Туркмении
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет встречу с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым. Об этом сообщили в Кремле.
Отмечается, что Бердымухамедов посетит Россию по приглашению Путина, поездка станет первым официальным зарубежным визитом туркменского президента после вступления в должность.
«В ходе переговоров планируется обсудить весь комплекс вопросов дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также актуальные региональные и международные темы», — сообщает пресс-служба Кремля.
Кроме того, лидеры двух стран подпишут Декларацию об углублении стратегического партнерства между государствами.
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