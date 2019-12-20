Путин встретился с президентом Узбекистана

Президент России Владимир Путин провел встречу с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Как отмечается в сообщении, лидеры двух стран обсудили сотрудничество и актуальные темы.

Встреча состоялась в Петербурге в рамках неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге. В настоящее время в состав СНГ входят страны Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан.

