Путин встретился с президентом Узбекистана
20 декабря 201923:17
Президент России Владимир Путин провел встречу с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Как отмечается в сообщении, лидеры двух стран обсудили сотрудничество и актуальные темы.
Встреча состоялась в Петербурге в рамках неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге. В настоящее время в состав СНГ входят страны Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан.
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ФОТО: пресс-служба Кремля
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