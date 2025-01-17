Путин вспомнил о «Мистере Нет» в контексте баланса сил в международной политике

Президент России Владимир Путин напомнил о министре иностранных дел СССР Андрее Громыко, который получил прозвище «Мистер Нет» из-за трудностей в согласовании внешнеполитических вопросов во времена Холодной войны. Заявление об этом он сделал на пресс-конференции по итогам российско-иранских переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Путин отметил, что в условиях напряженной международной обстановки, как в эпоху Холодной войны, было сложно находить приемлемые решения. Он подчеркнул, что ООН была создана с целью обеспечения баланса сил и поиска компромиссных решений. По мнению президента России, только опираясь на Устав ООН, можно сохранять этот баланс в современных условиях.

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Андрей Громыко сыграл ключевую роль в создании ООН, подписав ее Устав. В 1946 году он был назначен первым советским представителем при этой международной организации.

Громыко также возглавил делегацию СССР на 22 сессиях Генеральной Ассамблеи. С февраля 1957 года он занял пост министра иностранных дел СССР, оставаясь на этой должности до 1985 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
ТЕГИ:ИранРоссияВладимир Путин

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