Президент России Владимир Путин напомнил о министре иностранных дел СССР Андрее Громыко, который получил прозвище «Мистер Нет» из-за трудностей в согласовании внешнеполитических вопросов во времена Холодной войны. Заявление об этом он сделал на пресс-конференции по итогам российско-иранских переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Путин отметил, что в условиях напряженной международной обстановки, как в эпоху Холодной войны, было сложно находить приемлемые решения. Он подчеркнул, что ООН была создана с целью обеспечения баланса сил и поиска компромиссных решений. По мнению президента России, только опираясь на Устав ООН, можно сохранять этот баланс в современных условиях.