Путин возглавит Государственный совет

Президент России Владимир Путин возглавит Госсовет, заявил агентству РИА Новости председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

По его словам в Госсовет войдут те, кого своим решением включит президент, и те, кому это положено по должности.

«Конечно, руководитель государства возглавит, а как ещё? Это в его полномочиях. Логика какая: это в компетенции президента в конституции. Там, где идёт перечисление (полномочий - прим. НСН), там написано, (что он - прим. НСН) формирует Госсовет», - сказал Крашенинников.

Ранее Путин заявлял, что не может возглавить Госсовет, потому что это будет означать ситуацию двоевластия в стране.

В январе 2020 Путин внес в Госдуму законопроект о поправке к Конституции, которая наделяет президента правом формирования Госсовета.

