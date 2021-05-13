Путин вошел в список номинантов на Нобелевскую премию мира
Нобелевский комитет внес президента РФ Владимира Путина в список кандидатов на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщил номинировавший президента академик, писатель Сергей Комков в беседе с РИА Новости.
По словам Комкова, он получил письмо с подтверждением включения Путина в список кандидатов. Писатель добавил, что по предварительным данным на премию мира номинированы 286 человек.
Академик напомнил, что выдвигал российского лидера в качестве кандидата на Нобелевскую премию мира в 2014 году, отмечает телеканал «360».
Как пояснил Комков в беседе с Ura.ru, он номинировал Путина на премию мира за организацию кампании по борьбе с коронавирусом в России, а также оказанную более чем 20 странам помощь в противостоянии пандемии.
Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил на брифинге, что Кремль не отслеживает развитие ситуации с выдвижением Путина на Нобелевскую премию мира, сообщает РИА ФАН. Песков подчеркнул, что узнал о номинации президента из СМИ, отмечает РЕН ТВ.
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