Путин во вторник проведёт первое публичное совещание в новом году

Президент России Владимир Путин во вторник, 5 января, проведёт совещание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

По словам пресс-атташе, в настоящее время идёт подготовка к мероприятию. Подробности пока не уточняются.

Готовящаяся встреча станет первым публичным совещанием президента в этом году. Ранее в воскресенье губернатор Псковской области Михаил Ведерников доложил российскому лидеру о ходе ликвидации последствий ледяного дождя.

