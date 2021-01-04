Путин во вторник проведёт первое публичное совещание в новом году
Президент России Владимир Путин во вторник, 5 января, проведёт совещание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
По словам пресс-атташе, в настоящее время идёт подготовка к мероприятию. Подробности пока не уточняются.
Готовящаяся встреча станет первым публичным совещанием президента в этом году. Ранее в воскресенье губернатор Псковской области Михаил Ведерников доложил российскому лидеру о ходе ликвидации последствий ледяного дождя.
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