Путин внес в Госдуму проект ратификации договора о правовой помощи с Сейшелами
Президент Владимир Путин внес в Госдуму проект ратификации договора о правовой помощи по уголовным делам с Сейшельскими Островами. Документ размещен в электронной базе палаты.
«Предлагается ратифицировать договор между Российской Федерацией и Республикой Сейшельские Острова о взаимной правовой помощи по уголовным делам», - говорится в пояснительной записке к проекту.
Документ был подписан в Санкт-Петербурге 27 июля 2023 года. Он предусматривает оказание сторонами правовой помощи друг другу по уголовным разбирательствам, если деяние, по которому поступил соответствующий запрос, уголовно наказуемо согласно законодательству обеих стран.
Ранее Владимир Путин поручил соблюсти равновесие между созданием конкурентных условий и мерами по защите отечественных производителей, пишет 360.ru.
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