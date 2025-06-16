Путин в пятницу выступит на пленарном заседании ПМЭФ

Президент Владимир Путин выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, 20 июня. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, президент продолжает подготовку к мероприятию, которое пройдет на этой неделе в Санкт-Петербурге.

«В пятницу глава государства выступит на пленарном заседании», - указал Песков.

ПМЭФ состоится в Северной столице 18-21 июня. Ожидается, что участие в мероприятии примут представители 140 стран и территорий, пишет RT.

