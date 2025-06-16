Путин в пятницу выступит на пленарном заседании ПМЭФ
16 июня 202512:59
Президент Владимир Путин выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, 20 июня. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, президент продолжает подготовку к мероприятию, которое пройдет на этой неделе в Санкт-Петербурге.
«В пятницу глава государства выступит на пленарном заседании», - указал Песков.
ПМЭФ состоится в Северной столице 18-21 июня. Ожидается, что участие в мероприятии примут представители 140 стран и территорий, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин в пятницу выступит на пленарном заседании ПМЭФ
- В ОАЭ запустили вывозные рейсы для российских граждан
- Армия России ударила по предприятию ВПК Украины и учебному центру ВСУ
- Опрос: Россияне плачут в разы реже американцев
- СМИ: Умер актер и сценарист Вячеслав Богачев
- Патриарх Кирилл: Следует гнать прочь призывающих на борьбу с российскими мусульманами
- В зоне СВО погиб воевавший за ВСУ актер из «Возвращения Мухтара»
- В Белгороде предложили приостановить восстановление домов жителей, покинувших РФ
- Фильм «На деревню дедушке» возглавил кинопрокат России и СНГ на выходных
- Пушилин: Армия России готовит плацдарм для освобождения Красноармейска
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru