Путин в Крыму встретится с представителями общественности
Российский президент Владимир Путин совершит рабочую поездку в Крым, в рамках которой встретится с представителями общественности. Об этом сообщает «КИА».
Визит президента состоится 18-19 марта.
Ранее сообщалось, что глава государства проведет встречу с главой Крыма Сергеем Аксеновым и врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым, а также вручит государственные награды строителям Крымского моста.
Напомним, Крым вошел в состав РФ по результатам референдума, состоявшегося 18 марта 2014 года. В Крыму в эту дату ежегодно проходит фестиваль "Крымская весна".
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Страны ЕС согласовали запрет на въезд иностранцев из-за коронавируса
- Картина дня: Запрет экспорта продуктов, Москва без карантина, перенос Евро-2020
- Последние интервью писателя и политика Эдуарда Лимонова
- Здоровье важнее даты. Путин назначил 22 апреля, но готов и перенести голосование за Конституцию
- Умер Эдуард Лимонов