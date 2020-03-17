Путин в Крыму встретится с представителями общественности

Российский президент Владимир Путин совершит рабочую поездку в Крым, в рамках которой встретится с представителями общественности. Об этом сообщает «КИА».

Визит президента состоится 18-19 марта.

Ранее сообщалось, что глава государства проведет встречу с главой Крыма Сергеем Аксеновым и врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым, а также вручит государственные награды строителям Крымского моста.

Напомним, Крым вошел в состав РФ по результатам референдума, состоявшегося 18 марта 2014 года. В Крыму в эту дату ежегодно проходит фестиваль "Крымская весна".

