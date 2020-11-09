Путин снял с должности полпреда в Уральском федеральном округе

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке своего полномочного представителя в Уральском федеральном округе Николая Цуканова. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кремля.

Должность Цуканова займет министр строительства Владимир Якушев.

СМИ: Путин сегодня уволит четырёх министров

Ранее сообщалось, что Путин собирается уволить глав четырех министерств – энергетики, транспорта, природы и строительства.

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Фото: kremlin.ru
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