Путин увеличил зарплаты главы СК и генпрокурора РФ

Российский президент Владимир Путин увеличил зарплаты генерального прокурора РФ Игоря Краснова и председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Как отмечается в документах, зарплаты обоих чиновников вырастут в 1,03 раза с октября текущего года. Путин поручил правительству обеспечить финансирование этих расходов.

Краснов занимает должность генпрокурора РФ с 22 января 2020 года, Бастрыкин является главой СК с 15 января 2011 года. Как пишет ТАСС, доход Бастрыкина, согласно официальным данным СК, в прошлом году составил 12,4 млн рублей, доход Краснова, по данным Генпрокуратуры - 4,9 млн рублей.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ЗарплатыВладимир Путин
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