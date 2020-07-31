Путин утвердил закон о многодневном голосовании

Президент России Владимир Путин подписал закон о многодневном голосовании на выборах всех уровней. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон распространяет практику многодневного голосования на думские выборы, но ограничивает период голосования тремя днями подряд. Подсчитывать голоса будут в последний день, сразу после закрытия участков. Формат голосования на придомовых территориях вне избиркомов сохранится.

Предполагается, что при многодневном голосовании будет исключена возможность досрочного голосования и голосования по открепительным.

Инициатива о многодневных выборах появилась после проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ. Плебисцит прошёл с 25 июня по 1 июля с усиленными мерами безопасности в связи с пандемией коронавируса. Власти признали такой формат успешным.

Региональные выборы в сентябре 2020 года не попадают под действие закона, однако тоже будут трёхдневными: 11 и 12 сентября пройдёт досрочное голосование в режиме полноценной работы комиссий (с 8 до 20 часов), 13 сентября остаётся основным днём голосования.

