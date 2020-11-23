Путин утвердил антинаркотическую стратегию России до 2030 года
Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении стратегии антинаркотической политики страны до 2030 года. Документ опубликован в понедельник на сайте Кремля.
Отмечается, что стратегия направлена на реализацию государственной политики РФ в сфере оборота наркотических и психотропных веществ и их прекурсоров, противодействие их незаконному обороту, а также защиту здоровья граждан.
Согласно документу, в сфере незаконного оборота наркотических веществ угрозами безопасности страны являются новые формы деятельности преступных групп, усиленная конспирация каналов сбыта и поставок, использование интернета для пропаганды незаконного употребления, отмывание доходов с помощью новых финансовых инструментов.
Целями антинаркотической политики страны на ближайшее десятилетие станут сокращение незаконного оборота наркотиков и их доступности для незаконного использования, снижение тяжести последствий от этих действий, а также формирование осознанного негативного отношения общества к употреблению подобных веществ и участию в их обороте.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,1 млн+25 173 / сут.
Умерли
36 540+361 / сут.
Выздоровели
1,6 млн+16 002 / сут.
- Путин утвердил антинаркотическую стратегию России до 2030 года
- В Минэнерго пообщали восстановить основные электросети Приморья к среде
- Правительство РФ направит 39 регионам средства для поддержки стабильности бюджетов
- Синоптики предрекли москвичам «погодную гипоксию»
- Американский эсминец зашёл в акваторию Чёрного моря
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru