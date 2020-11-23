Путин утвердил антинаркотическую стратегию России до 2030 года

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении стратегии антинаркотической политики страны до 2030 года. Документ опубликован в понедельник на сайте Кремля.

Отмечается, что стратегия направлена на реализацию государственной политики РФ в сфере оборота наркотических и психотропных веществ и их прекурсоров, противодействие их незаконному обороту, а также защиту здоровья граждан.

Согласно документу, в сфере незаконного оборота наркотических веществ угрозами безопасности страны являются новые формы деятельности преступных групп, усиленная конспирация каналов сбыта и поставок, использование интернета для пропаганды незаконного употребления, отмывание доходов с помощью новых финансовых инструментов.

Целями антинаркотической политики страны на ближайшее десятилетие станут сокращение незаконного оборота наркотиков и их доступности для незаконного использования, снижение тяжести последствий от этих действий, а также формирование осознанного негативного отношения общества к употреблению подобных веществ и участию в их обороте.





