Путин: Условия соглашения по Карабаху соблюдаются
Условия мирного соглашения по Нагорному Карабаху соблюдаются, в регионе не отмечается каких-либо серьёзных инцидентов. Об этом рассказал президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Переговоры лидеров трёх государств состоялись в понедельник по инициативе российского президента. В ходе встречи главы России, Армении и Азербайджана обсудили реализацию соглашения о прекращении огня в Карабахе, способы решения проблем в регионе и развитие транспортных и торгово-экономических связей.
Как отметил российский лидер в эфире телеканала «Россия 24», российские миротворцы выполняют свои задачи в рамках урегулирования карабахского конфликта, сообщает Ura.ru.
Кроме того, Путин сообщил, что в ходе переговоров было подписано совместное заявление о развитии Карабаха. В частности, в регионе планируется строительство экономических связей и развитие инфраструктуры.
Для реализации заявления будет создана рабочая группа во главе с вице-премьерами России, Азербайджана и Армении. В ближайшее время они представят конкретные планы по развитию Нагорного Карабаха.
Конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился в конце сентября 2020 года. В ноябре главы России, Армении и Азербайджана подписали соглашение о прекращении огня. По условиям документа, стороны конфликта должны обменяться пленными и погибшими, ряд районов Карабаха переходит под контроль Азербайджана, а в регионе размещаются российские миротворцы.
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