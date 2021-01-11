Путин: Условия соглашения по Карабаху соблюдаются

Условия мирного соглашения по Нагорному Карабаху соблюдаются, в регионе не отмечается каких-либо серьёзных инцидентов. Об этом рассказал президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Переговоры лидеров трёх государств состоялись в понедельник по инициативе российского президента. В ходе встречи главы России, Армении и Азербайджана обсудили реализацию соглашения о прекращении огня в Карабахе, способы решения проблем в регионе и развитие транспортных и торгово-экономических связей.

Как отметил российский лидер в эфире телеканала «Россия 24», российские миротворцы выполняют свои задачи в рамках урегулирования карабахского конфликта, сообщает Ura.ru.

Кроме того, Путин сообщил, что в ходе переговоров было подписано совместное заявление о развитии Карабаха. В частности, в регионе планируется строительство экономических связей и развитие инфраструктуры.

Для реализации заявления будет создана рабочая группа во главе с вице-премьерами России, Азербайджана и Армении. В ближайшее время они представят конкретные планы по развитию Нагорного Карабаха.

Конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился в конце сентября 2020 года. В ноябре главы России, Армении и Азербайджана подписали соглашение о прекращении огня. По условиям документа, стороны конфликта должны обменяться пленными и погибшими, ряд районов Карабаха переходит под контроль Азербайджана, а в регионе размещаются российские миротворцы.

